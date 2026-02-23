PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Getränkedose auf fahrendes Auto geworfen - Beifahrer getroffen

Höxter (ots)

Am späten Samstag, 21. Februar, befuhr gegen Mitternacht ein Pkw in Höxter die Westerbachstraße in Richtung Kreuzung B64. In Höhe einer Bushaltestelle warf ein unbekannter Mann vom Gehweg aus eine unverschlossene, gefüllte Getränkedose in Richtung des fahrenden Fahrzeugs. Da das Fenster auf der Beifahrerseite geöffnet war, wurde der 16-jährige Beifahrer von der Dose am Kopf getroffen. Er blieb dabei unverletzt.

Eine Nahbereichsfahrdung verlief erfolglos, der unbekannte Werfer wird beschrieben als 40 bis 45 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Zentimeter groß, kurze graue Haare, bekleidet mit Kapuzenpullover und blauer Jeans.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 05271 / 962-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 06:39

    POL-HX: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

    Willebadessen (ots) - Am Freitag, den 20.02.26, gegen 23:15 Uhr befuhr ein 44-jähriger Brakeler mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Willebadessen in Richtung Ortsmitte. Nach eigenen Angaben habe ihn die Müdigkeit übermannt, so dass er kurz eingeschlafen sei. Dieser Sekundenschlaf reichte dafür, dass er in Höhe der Borlinghausener Straße einen ordnungsgemäß geparkten Pkw nicht wahrnahm und gegen diesen prallte. ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:13

    POL-HX: Junger Autofahrer kommt von Straße ab und überschlägt sich

    Beverungen (ots) - Am Donnerstagabend, 19. Februar, kam es auf der L838, zwischen Beverungen-Haarbrück und Borgentreich-Bühne, zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 25-jähriger Mann aus Trendelburg gegen 23.20 Uhr mit seinem VW die Bühner Straße aus Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren