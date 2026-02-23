Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Getränkedose auf fahrendes Auto geworfen - Beifahrer getroffen

Höxter (ots)

Am späten Samstag, 21. Februar, befuhr gegen Mitternacht ein Pkw in Höxter die Westerbachstraße in Richtung Kreuzung B64. In Höhe einer Bushaltestelle warf ein unbekannter Mann vom Gehweg aus eine unverschlossene, gefüllte Getränkedose in Richtung des fahrenden Fahrzeugs. Da das Fenster auf der Beifahrerseite geöffnet war, wurde der 16-jährige Beifahrer von der Dose am Kopf getroffen. Er blieb dabei unverletzt.

Eine Nahbereichsfahrdung verlief erfolglos, der unbekannte Werfer wird beschrieben als 40 bis 45 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Zentimeter groß, kurze graue Haare, bekleidet mit Kapuzenpullover und blauer Jeans.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 05271 / 962-0.

