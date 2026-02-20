Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Junger Autofahrer kommt von Straße ab und überschlägt sich

Beverungen (ots)

Am Donnerstagabend, 19. Februar, kam es auf der L838, zwischen Beverungen-Haarbrück und Borgentreich-Bühne, zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 25-jähriger Mann aus Trendelburg gegen 23.20 Uhr mit seinem VW die Bühner Straße aus Richtung Beverungen-Haarbrück kommend in Fahrtrichtung Borgentreich-Bühne. In einer Linkskurve verlor er auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, geriet in einen Straßengraben und überschlug sich einmal. Der Fahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Schaden liegt bei etwa 3.000 Euro./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell