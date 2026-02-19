POL-HX: Vorsicht vor Ablenkungsmasche: Schrotthändler entwenden Schmuck - Polizei sucht Zeugen
Warburg (ots)
Die Polizei Höxter warnt vor einer dreisten Diebstahlmasche: Am Mittwoch, 18. Februar, haben zwei bislang unbekannte Schrotthändler in Warburg-Ossendorf Schmuck im vierstelligen Wertbereich aus der Wohnung einer Seniorin entwendet. Die Seniorin wollte Metallschrott abgeben, als sie die Schrotthändler ansprach. Während einer der Männer die Frau ablenkte, verschaffte sich der zweite unbemerkt Zugang zu weiteren Räumen der Wohnung. Diese Vorgehensweise - eine Person lenkt ab, die andere durchsucht die Wohnung - wird häufig bei ähnlichen Straftaten eingesetzt. Die Polizei warnt daher eindringlich: Lassen Sie keine fremden Personen unbeaufsichtigt in Ihr Haus oder Ihre Wohnung. Die Täter, zwischen 25-30 Jahre alt, waren mit einem weißen Transporter unterwegs. Die Polizei Höxter bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter 05271/962-0 zu melden./rek
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter
Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/
Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell