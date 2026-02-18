Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Senior übersieht Gegenverkehr - Fahrerin verletzt

Bad Driburg (ots)

Am Dienstag, 17. Februar, kam es auf der Bundesstraße 64 bei Bad Driburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Frau leicht verletzt wurde. Gegen 17.35 Uhr befuhr ein 67-jähriger Mann aus Bad Driburg mit einem Renault die B64 aus Richtung Brakel kommend in Fahrtrichtung Bad Driburg. In Höhe der Abfahrt zur Dringenberger Straße beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Zur gleichen Zeit befand sich eine 20-jährige Autofahrerin aus Brakel mit einem Ford Fiesta auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Brakel. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 67-Jährige beim Abbiegevorgang das entgegenkommende Fahrzeug, sodass es zum Zusammenstoß beider Autos kam. Die 20-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 67-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 22.000 Euro geschätzt./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell