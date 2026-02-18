PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Senior übersieht Gegenverkehr - Fahrerin verletzt

Bad Driburg (ots)

Am Dienstag, 17. Februar, kam es auf der Bundesstraße 64 bei Bad Driburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Frau leicht verletzt wurde. Gegen 17.35 Uhr befuhr ein 67-jähriger Mann aus Bad Driburg mit einem Renault die B64 aus Richtung Brakel kommend in Fahrtrichtung Bad Driburg. In Höhe der Abfahrt zur Dringenberger Straße beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Zur gleichen Zeit befand sich eine 20-jährige Autofahrerin aus Brakel mit einem Ford Fiesta auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Brakel. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 67-Jährige beim Abbiegevorgang das entgegenkommende Fahrzeug, sodass es zum Zusammenstoß beider Autos kam. Die 20-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 67-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 22.000 Euro geschätzt./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 12:45

    POL-HX: Unbelehrbar: 55-Jähriger fährt zweimal betrunken - Pkw sichergestellt

    Höxter (ots) - Ein 55-jähriger Mann aus Höxter ist am Dienstag, 17. Februar, gleich zweimal unter Alkoholeinfluss am Steuer aufgefallen. Gegen 7.20 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge eine Trunkenheitsfahrt im Höxteraner Ortsteil Stahle. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von knapp ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 09:55

    POL-HX: Nach Raubüberfall in Höxter-Albaxen bittet die Polizei um Hinweise

    Höxter (ots) - Nach einem Raubüberfall in dem Höxteraner Ortsteil Albaxen hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohten am Dienstag, 17. Februar, gegen 9.30 Uhr zwei unbekannte Tatverdächtige ein älteres Ehepaar an einer Wohnungstür. Die vermutlich bewaffneten Männer drängten die beiden Bewohner in ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 13:38

    POL-HX: Einbruchschutz verhindert Einbruch - Polizei sucht Zeugen

    Warburg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 16. auf den 17. Februar, versuchten unbekannte Täter, in einen REWE-Markt in Warburg-Scherfede in der Straße "Kasseler Tor" einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen scheiterten die Täter jedoch am vorhandenen Einbruchschutz, sodass sie von ihrem Vorhaben abließen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren