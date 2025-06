Ulm (ots) - Die vergangenen Tage schossen Unbekannte eine Feuerwerksrakete durch eine Fensterscheibe an dem Schuppen in der Bahnhofstraße. Eine genaue Zeit lässt sich nicht eingrenzen. Die Rakete landete auf einem Tisch in dem Lagerraum und kokelte diverses Papiermaterial an. Glücklicherweise entstand kein ...

mehr