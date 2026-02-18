Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Raubüberfall in Höxter-Albaxen bittet die Polizei um Hinweise

Höxter (ots)

Nach einem Raubüberfall in dem Höxteraner Ortsteil Albaxen hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohten am Dienstag, 17. Februar, gegen 9.30 Uhr zwei unbekannte Tatverdächtige ein älteres Ehepaar an einer Wohnungstür. Die vermutlich bewaffneten Männer drängten die beiden Bewohner in die Wohnräume zurück und durchsuchten das Haus. Anschließend flüchteten die Männer mit erbeutetem Bargeld und kleineren Gegenständen in unbekannte Richtung.

Die beiden unbekannten männlichen Personen werden beschrieben als dunkel gekleidet, maskiert, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, und sollen mit ausländischem Akzent gesprochen haben.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen weiter.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise von möglichen Zeugen, denen die zwei Männer im Laufe des Vormittags in der Umgebung aufgefallen sind. Hinweise zu möglichen Fahrzeugen oder Aufnahmen aus Kameras in der Umgebung können für die ermittelnde Kriminalpolizei ebenfalls hilfreich sein. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell