PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Raubüberfall in Höxter-Albaxen bittet die Polizei um Hinweise

Höxter (ots)

Nach einem Raubüberfall in dem Höxteraner Ortsteil Albaxen hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohten am Dienstag, 17. Februar, gegen 9.30 Uhr zwei unbekannte Tatverdächtige ein älteres Ehepaar an einer Wohnungstür. Die vermutlich bewaffneten Männer drängten die beiden Bewohner in die Wohnräume zurück und durchsuchten das Haus. Anschließend flüchteten die Männer mit erbeutetem Bargeld und kleineren Gegenständen in unbekannte Richtung.

Die beiden unbekannten männlichen Personen werden beschrieben als dunkel gekleidet, maskiert, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, und sollen mit ausländischem Akzent gesprochen haben.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen weiter.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise von möglichen Zeugen, denen die zwei Männer im Laufe des Vormittags in der Umgebung aufgefallen sind. Hinweise zu möglichen Fahrzeugen oder Aufnahmen aus Kameras in der Umgebung können für die ermittelnde Kriminalpolizei ebenfalls hilfreich sein. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 13:38

    POL-HX: Einbruchschutz verhindert Einbruch - Polizei sucht Zeugen

    Warburg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 16. auf den 17. Februar, versuchten unbekannte Täter, in einen REWE-Markt in Warburg-Scherfede in der Straße "Kasseler Tor" einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen scheiterten die Täter jedoch am vorhandenen Einbruchschutz, sodass sie von ihrem Vorhaben abließen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 11:15

    POL-HX: Einbruch in Fast-Food-Restaurant - Polizei sucht Zeugen

    Warburg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 15. auf 16. Februar, drangen unbekannte Täter in eine Burger King-Filiale in Warburg ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Industriestraße. Zur Höhe der Tatbeute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 11:03

    POL-HX: Polizei zieht positive Bilanz zu den Karnevalstagen

    Kreis Höxter (ots) - Die Polizei Höxter zieht nach den Karnevalstagen im Kreisgebiet eine insgesamt positive Bilanz. Das Sicherheitskonzept ist - wie bereits in den vergangenen Jahren - voll aufgegangen. Die Menschen feierten fröhlich und überwiegend friedlich. Insgesamt verliefen die Veranstaltungen aus polizeilicher Sicht ruhig. In einigen wenigen Fällen kam es zu Einsätzen wegen Körperverletzungsdelikten. Solche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren