Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers/Duisburg - Mann mit Europäischen Haftbefehl in Moers festgenommen

Moers/Duisburg (ots)

In einem Auslieferungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf vollstreckten Duisburger Kriminalbeamte mit Unterstützung von Spezialeinheiten am Donnerstagnachmittag (2. Oktober, gegen 15:25 Uhr) einen Europäischen Haftbefehl in Moers, welchen die niederländischen Ermittlungsbehörden gegen einen 44-Jährigen mit dem Ziel der Auslieferung wegen versuchten Mordes in die Niederlande erwirkt hatten.

Einsatzkräfte konnten den Mann in einer Wohnung auf der Kirschenallee in Moers widerstandslos festnehmen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Duisburger Kriminalpolizei durchsuchte die Wohnräume und stellte Beweismaterial sicher.

Das Ermittlungsverfahren wird von den niederländischen Behörden geführt.

Journalistinnen und Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an die Pressestelle der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf: pressestelle@gsta-duesseldorfnrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell