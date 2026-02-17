Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruchschutz verhindert Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 16. auf den 17. Februar, versuchten unbekannte Täter, in einen REWE-Markt in Warburg-Scherfede in der Straße "Kasseler Tor" einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen scheiterten die Täter jedoch am vorhandenen Einbruchschutz, sodass sie von ihrem Vorhaben abließen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden. Zum Thema Einbruchschutz berät zudem der Einbruchschutzexperte der Polizei, Kriminalhauptkommissar Albert Ecke, kostenlos. Unter der Telefonnummer 05271/962-1351 ist Albert Ecke erreichbar./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell