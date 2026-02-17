Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw kommt von Straße ab und überschlägt sich mehrfach - Fahrer leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Bad Driburg (ots)

Am Montag, 16. Februar, kam es auf der L828 in Bad Driburg-Neuenheerse zu einem Verkehrsunfall. Gegen 17 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus Detmold mit einem grauen Mercedes die Landstraße von Bad Driburg in Richtung Willebadessen. Auf Höhe der Abfahrt Gut Wertheim setzte der Fahrer zu einem Überholvorgang an. Auf winterglatter Fahrbahn verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand. Der 29-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell