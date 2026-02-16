Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Erneuter Wintereinbruch sorgt für Verkehrschaos bei Warburg

Kreis Höxter (ots)

Am Rosenmontag führte der erneute Wintereinbruch zu zahlreichen Einsätzen für die Polizei im Kreis Höxter. Zwischen 5.30 Uhr und 12 Uhr kam es zu 17 witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Glücklicherweise wurden bei keinem der Unfälle Personen verletzt. Auf der Kreuzung B64/ Lütmarser Straße in Höxter kollidierte ein Pkw mit einer Ampel. Besonders im Südkreis kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen: Etwa zwei Kilometer hinter Warburg in Fahrtrichtung Kassel blockierten rund 20 Lkw eine Fahrspur auf der B252, da sie aufgrund der Witterungsbedingungen nicht weiterfahren konnten. Dies führte zu einem großen Stau und erheblichen Verzögerungen für andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei weist erneut darauf hin, die Straßenverhältnisse bei winterlichem Wetter zu beachten, die Geschwindigkeit anzupassen und vorsichtig zu fahren./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell