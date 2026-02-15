Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Bild-Infos

Download

Bad Driburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 18, wurde am Sonntagmorgen eine Person schwerverletzt.

Der 25-jährige Fahrer fuhr auf der K18 von Bad Driburg nach Brakel.

Auf einem geraden Stück kam er, laut einer Zeugenaussage, nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr den Straßengraben, überschlug sich und kam auf einem Feld neben der Fahrbahn zum Stehen.

Bei dem Unfall zog sich die Person schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verflogen.

Lebensgefahr besteht laut Aussage der Rettungskräfte vor Ort nicht.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell