PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gefährliches Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

Am Mittwoch, 11. Februar, kam es auf der Bundesstraße 252 in Höhe Peckelsheim zu einem gefährlichen Überholmanöver. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 10.40 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug die B252 von Warburg in Richtung Brakel. Vor ihm befanden sich vier weitere Fahrzeuge. In einer langgezogenen Linkskurve, auf Höhe Peckelsheim, näherte sich von hinten ein weinroter Opel Omega und setzte zum Überholen an. Trotz Gegenverkehrs überholte der Fahrer alle fünf Fahrzeuge gleichzeitig. Ein entgegenkommender silberner Audi musste stark abbremsen und auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Fahrer des Opel setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt fort. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten weinroten Opel Omega oder zum Fahrverhalten des Fahrers machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 12:32

    POL-HX: Einbrüche in Wohnhäuser - Polizei sucht Zeugen

    Kreis Höxter (ots) - In der vergangenen Woche kam es im Kreisgebiet zu drei Wohnungseinbrüchen. Den Anfang machte ein Einbruch in Höxter. Am Donnerstag, 12. Februar, drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Gartenstraße ein. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17.40 Uhr und 20.10 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Einen Tag später, am Freitag, 13. Februar, verschafften sich Täter ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 12:26

    POL-HX: Erneuter Wintereinbruch sorgt für Verkehrschaos bei Warburg

    Kreis Höxter (ots) - Am Rosenmontag führte der erneute Wintereinbruch zu zahlreichen Einsätzen für die Polizei im Kreis Höxter. Zwischen 5.30 Uhr und 12 Uhr kam es zu 17 witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Glücklicherweise wurden bei keinem der Unfälle Personen verletzt. Auf der Kreuzung B64/ Lütmarser Straße in Höxter kollidierte ein Pkw mit einer Ampel. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren