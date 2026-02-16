Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gefährliches Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

Am Mittwoch, 11. Februar, kam es auf der Bundesstraße 252 in Höhe Peckelsheim zu einem gefährlichen Überholmanöver. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 10.40 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug die B252 von Warburg in Richtung Brakel. Vor ihm befanden sich vier weitere Fahrzeuge. In einer langgezogenen Linkskurve, auf Höhe Peckelsheim, näherte sich von hinten ein weinroter Opel Omega und setzte zum Überholen an. Trotz Gegenverkehrs überholte der Fahrer alle fünf Fahrzeuge gleichzeitig. Ein entgegenkommender silberner Audi musste stark abbremsen und auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Fahrer des Opel setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt fort. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten weinroten Opel Omega oder zum Fahrverhalten des Fahrers machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

