Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrüche in Wohnhäuser - Polizei sucht Zeugen

Kreis Höxter (ots)

In der vergangenen Woche kam es im Kreisgebiet zu drei Wohnungseinbrüchen. Den Anfang machte ein Einbruch in Höxter. Am Donnerstag, 12. Februar, drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Gartenstraße ein. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17.40 Uhr und 20.10 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Einen Tag später, am Freitag, 13. Februar, verschafften sich Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Warburger Ortsteil Nörde. In der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.15 Uhr drangen die Unbekannten in ein Haus in der Straße "Am Rapin" ein. Zur Tatbeute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Am Samstag, 14. Februar, kam es zu einem weiteren Einbruch in Warburg-Scherfede. Unbekannte Täter drangen in ein Einfamilienhaus in der Rosskamstraße ein. Der Tatzeitraum liegt zwischen 16.00 Uhr und 21.15 Uhr. Hier liegt der entstandene Schaden nach ersten Schätzungen im hohen vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell