Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Fast-Food-Restaurant - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 15. auf 16. Februar, drangen unbekannte Täter in ein Fast-Food-Restaurant in Warburg ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Industriestraße. Zur Höhe der Tatbeute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler bitten nun die Bevölkerung um Hinweise: Wer in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

