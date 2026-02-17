POL-HX: Einbruch in Fast-Food-Restaurant - Polizei sucht Zeugen
Warburg (ots)
In der Nacht von Sonntag auf Montag, 15. auf 16. Februar, drangen unbekannte Täter in ein Fast-Food-Restaurant in Warburg ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Industriestraße. Zur Höhe der Tatbeute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler bitten nun die Bevölkerung um Hinweise: Wer in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek
