Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei zieht positive Bilanz zu den Karnevalstagen

Kreis Höxter (ots)

Die Polizei Höxter zieht nach den Karnevalstagen im Kreisgebiet eine insgesamt positive Bilanz. Das Sicherheitskonzept ist - wie bereits in den vergangenen Jahren - voll aufgegangen. Die Menschen feierten fröhlich und überwiegend friedlich. Insgesamt verliefen die Veranstaltungen aus polizeilicher Sicht ruhig. In einigen wenigen Fällen kam es zu Einsätzen wegen Körperverletzungsdelikten. Solche Vorfälle lassen sich jedoch nicht vollständig verhindern. Wo Alkohol konsumiert wird und viele Menschen zusammenkommen, kommt es vereinzelt zu entsprechenden Einsätzen. Die Polizei war mit mehreren Kräften vor Ort, sowohl in Uniform als auch in Zivil. Polizeiführer Erster Polizeihauptkommissar Sebastian Müller zieht ein positives Fazit: "Die intensiven Gespräche im Vorfeld mit allen Beteiligten haben sich ausgezahlt. Die Zusammenarbeit mit den Ordnungsämtern, Sicherheitsdiensten und den Vereinen lief reibungslos, sodass die Besucher friedlich und unbeschwert feiern konnten." Die Polizei Höxter bedankt sich bei allen Närrinnen und Narren für die überwiegend friedliche und ausgelassene Stimmung während der Karnevalstage./rek

