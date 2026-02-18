Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unbelehrbar: 55-Jähriger fährt zweimal betrunken - Pkw sichergestellt

Höxter (ots)

Ein 55-jähriger Mann aus Höxter ist am Dienstag, 17. Februar, gleich zweimal unter Alkoholeinfluss am Steuer aufgefallen. Gegen 7.20 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge eine Trunkenheitsfahrt im Höxteraner Ortsteil Stahle. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille fest. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Zudem stellte sich heraus, dass der benutzte Peugeot nicht zugelassen war. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorlegen, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen 13 Uhr setzte sich der Mann erneut ans Steuer desselben Fahrzeugs. Wieder informierte derselbe Zeuge die Polizei. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später auf der Kreisstraße 46 bei Höxter angetroffen und kontrolliert werden. Ein weiterer Atemalkoholtest ergab diesmal einen Wert von über zwei Promille. Der Mann wurde zur Polizeiwache gebracht, wo durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Pkw wurde sichergestellt. Gegen den 55-Jährigen wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Die Polizei bedankt sich bei dem aufmerksamen Zeugen. Hinweise aus der Bevölkerung sind für die Verkehrssicherheit von großer Bedeutung. Alkohol hat im Straßenverkehr nichts zu suchen./rek

