PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unbelehrbar: 55-Jähriger fährt zweimal betrunken - Pkw sichergestellt

Höxter (ots)

Ein 55-jähriger Mann aus Höxter ist am Dienstag, 17. Februar, gleich zweimal unter Alkoholeinfluss am Steuer aufgefallen. Gegen 7.20 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge eine Trunkenheitsfahrt im Höxteraner Ortsteil Stahle. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille fest. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Zudem stellte sich heraus, dass der benutzte Peugeot nicht zugelassen war. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorlegen, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen 13 Uhr setzte sich der Mann erneut ans Steuer desselben Fahrzeugs. Wieder informierte derselbe Zeuge die Polizei. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später auf der Kreisstraße 46 bei Höxter angetroffen und kontrolliert werden. Ein weiterer Atemalkoholtest ergab diesmal einen Wert von über zwei Promille. Der Mann wurde zur Polizeiwache gebracht, wo durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Pkw wurde sichergestellt. Gegen den 55-Jährigen wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Die Polizei bedankt sich bei dem aufmerksamen Zeugen. Hinweise aus der Bevölkerung sind für die Verkehrssicherheit von großer Bedeutung. Alkohol hat im Straßenverkehr nichts zu suchen./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 09:55

    POL-HX: Nach Raubüberfall in Höxter-Albaxen bittet die Polizei um Hinweise

    Höxter (ots) - Nach einem Raubüberfall in dem Höxteraner Ortsteil Albaxen hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohten am Dienstag, 17. Februar, gegen 9.30 Uhr zwei unbekannte Tatverdächtige ein älteres Ehepaar an einer Wohnungstür. Die vermutlich bewaffneten Männer drängten die beiden Bewohner in ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 13:38

    POL-HX: Einbruchschutz verhindert Einbruch - Polizei sucht Zeugen

    Warburg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 16. auf den 17. Februar, versuchten unbekannte Täter, in einen REWE-Markt in Warburg-Scherfede in der Straße "Kasseler Tor" einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen scheiterten die Täter jedoch am vorhandenen Einbruchschutz, sodass sie von ihrem Vorhaben abließen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 11:15

    POL-HX: Einbruch in Fast-Food-Restaurant - Polizei sucht Zeugen

    Warburg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 15. auf 16. Februar, drangen unbekannte Täter in eine Burger King-Filiale in Warburg ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Industriestraße. Zur Höhe der Tatbeute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren