Feuerwehr Bochum

FW-BO: Ergänzende Meldung zum Wohnungsbrand in Bochum&#8209;Langendreer

Bochum (ots)

Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis etwa 22:00 Uhr hin. Um die letzten Brandnester vollständig ablöschen zu können, mussten große Teile des Daches sowie mehrere Zwischendecken geöffnet werden. Aufgrund der massiven Brand- und Löschwasserschäden ist das Gebäude bis auf Weiteres unbewohnbar.

Von den neun betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern konnten sieben privat bei Freunden oder Angehörigen unterkommen. Zwei Personen, die keine alternative Unterkunft hatten, wurden durch die Stadt Bochum vorübergehend untergebracht.

Zur weiteren Sicherung des Objekts stellt die Feuerwehr eine Brandwache bis etwa Mitternacht. Diese kontrolliert regelmäßig die Einsatzstelle, um ein erneutes Aufflammen auszuschließen. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

