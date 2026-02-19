PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Türschlösser zugeklebt - Polizei sucht Zeugen

Steinheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch,17. auf den 18. Februar, haben bislang unbekannte Täter die Türschlösser eines Umkleidecontainers an der Rettungswache in Steinheim beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen klebten die Täter mehrere Schlösser an den Türen des Containers in der Straße "Am Papenbrink" mit Sekundenkleber zu und machten diese dadurch unbrauchbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich "Am Papenbrink" beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

