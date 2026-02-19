PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw - Fahrradfahrer leicht verletzt

Bad Driburg (ots)

Am Mittwoch, 18. Februar, kam es auf der Straße Weberring in Bad Driburg-Alhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Gegen 15:10 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann aus Bad Driburg mit einem Ford Focus den Weberring in Fahrtrichtung Reelser Straße. In einer Rechtskurve beabsichtigte er, nach links in die Straße Marienplatz abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 56-jähriger Mann aus Willebadessen mit seinem Rennrad die Gegenfahrbahn. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 38-Jährige den entgegenkommenden Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 56-jährige Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

