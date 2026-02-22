PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Willebadessen (ots)

Am Freitag, den 20.02.26, gegen 23:15 Uhr befuhr ein 44-jähriger Brakeler mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Willebadessen in Richtung Ortsmitte. Nach eigenen Angaben habe ihn die Müdigkeit übermannt, so dass er kurz eingeschlafen sei. Dieser Sekundenschlaf reichte dafür, dass er in Höhe der Borlinghausener Straße einen ordnungsgemäß geparkten Pkw nicht wahrnahm und gegen diesen prallte. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren 5-stelligen Betrages. Der Führerschein des Brakelers wurde durch die Polizei beschlagnahmt.(MS)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1222
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

