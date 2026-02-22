PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Senior kommt von der Fahrbahn ab

Marienmünster (ots)

Am Samstag, den 21.02.2026, gegen 19 Uhr, befuhr ein 63-jähriger aus Marienmünster, die Kreisstraße 59 von Vörden in Fahrtrichtung Altenbergen. Nach eigenen Angaben sei er in Höhe des Altenbergener Sportplatzes einem Wildtier ausgewichen und so nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sein Auto habe sich dann überschlagen und sei auf der Seiten liegend zum Stillstand gekommen. Der Senior erlitt erhebliche Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen 5-stelligen Betrag.(MS)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1222
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

  • 22.02.2026 – 06:39

    POL-HX: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

    Willebadessen (ots) - Am Freitag, den 20.02.26, gegen 23:15 Uhr befuhr ein 44-jähriger Brakeler mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Willebadessen in Richtung Ortsmitte. Nach eigenen Angaben habe ihn die Müdigkeit übermannt, so dass er kurz eingeschlafen sei. Dieser Sekundenschlaf reichte dafür, dass er in Höhe der Borlinghausener Straße einen ordnungsgemäß geparkten Pkw nicht wahrnahm und gegen diesen prallte. ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:13

    POL-HX: Junger Autofahrer kommt von Straße ab und überschlägt sich

    Beverungen (ots) - Am Donnerstagabend, 19. Februar, kam es auf der L838, zwischen Beverungen-Haarbrück und Borgentreich-Bühne, zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 25-jähriger Mann aus Trendelburg gegen 23.20 Uhr mit seinem VW die Bühner Straße aus Richtung ...

    mehr
