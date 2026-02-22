Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Senior kommt von der Fahrbahn ab

Marienmünster (ots)

Am Samstag, den 21.02.2026, gegen 19 Uhr, befuhr ein 63-jähriger aus Marienmünster, die Kreisstraße 59 von Vörden in Fahrtrichtung Altenbergen. Nach eigenen Angaben sei er in Höhe des Altenbergener Sportplatzes einem Wildtier ausgewichen und so nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sein Auto habe sich dann überschlagen und sei auf der Seiten liegend zum Stillstand gekommen. Der Senior erlitt erhebliche Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen 5-stelligen Betrag.(MS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell