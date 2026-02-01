PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Lautes Telefonat endet mit Festnahme

Gelsenkirchen (ots)

Am 31.01.2026 um 22:22 Uhr telefonierte ein 44-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland auf der Feldmarkstraße in Gelsenkirchen außergewöhnlich lautstark und geriet dabei in Streit mit einem 27-jährigen Gelsenkirchener, der sich in seiner Nachtruhe gestört fühlte. Der Ruhestörer reagierte dabei umgehend aggressiv und schlug den Anwohner mit den Fäusten, wobei dieser leicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete er von der Örtlichkeit, konnte aber im Rahmen der Fahndung durch Polizeibeamte angetroffen werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Marco Paesler
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

