Polizei Köln

POL-K: 260302-4-K Zivilbeamte stellen mutmaßlich notorische Langfinger - Beide in Haft

Köln (ots)

Zivilfahnder der Kripo Köln haben am Samstag (28. Februar) gegen 16 Uhr in der innerstädtischen Fußgängerzone Breite Straße zwei 21- und 34-jährige mutmaßliche Ladendiebe auf frischer Tat festgenommen. In deren mitgeführten, präparierten Taschen fanden sich Bekleidung und Kosmetika aus insgesamt fünf Geschäften im Gegenwert von circa 2000 Euro. Die Festgenommenen können in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen. Ein Haftrichter schickte sie am Sonntag (1. März) in Haft.

Die Polizisten hatten beobachtet, wie der aus einer Drogerie kommende 21-Jährige seinem im Außenbereich wartenden Kompagnon augenscheinlich entwendete Waren übergab, die dieser in seiner Tasche verstaute. Den Ermittlungen zufolge war das Duo entsprechend arbeitsteilig auch in weiteren Ladenlokalen zugange gewesen. Deren zuzuordnende Waren händigten die Ermittler umgehend den Mitarbeitern der betroffenen Geschäfte wieder aus. (cg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

