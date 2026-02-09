Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Ladenlokal im Vollbrand

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Gelsenkirchen (ots)

In einem Ladenlokal auf der Bismarckstraße, im Stadtteil Bulmke-Hüllen, kam es am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, zu einem Brand. Kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwachen Altstadt und Heßler stand das Ladenlokal im Vollbrand. Da sich keine Personen im betroffenen Ladenlokal aufhielten und in den darüber liegenden Wohnungen gefährdet waren, galt es die Brandausbreitung zu verhindern. Die sofort eingeleitete Brandbekämpfung zeigte schnell Erfolg. Ein Übergreifen auf andere Bereiche des Gebäudes oder Nachbargebäude wurde verhindert und der Brand schnell unter Kontrolle gebracht. Das betroffene Gebäude wurde während des Einsatzes komplett geräumt. Mehrere Personen, mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation, wurden an der Einsatzstelle durch Notärzte des Rettungsdienstes untersucht, mussten aber nicht in Krankenhäuser transportiert werden. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwachen Altstadt, Buer und Heßler an dem Einsatz beteiligt. Nach Abschluss der Entrauchung und einer finalen Kontrolle des Gebäudes übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei, die nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell