Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Gelsenkirchen (ots)

Am Montagabend ist die Feuerwehr Gelsenkirchen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Luitpoldstraße im Stadtteil Schalke ausgerückt. Gegen 22.35 Uhr meldete ein Anrufer eine Rauchentwicklung im Kellergeschoss. Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen im Gebäude befanden, alarmierte die Leitstelle die Einsatzkräfte mit dem Stichwort "Feuer mit Menschenleben in Gefahr". Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang bereits Rauch aus dem Keller, zudem war der Treppenraum leicht verraucht. Die Feuerwehr leitete umgehend Lösch- und Belüftungsmaßnahmen ein. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren neben den Feuer- und Rettungswachen Altstadt, Heßler und Buer der Berufsfeuerwehr auch die freiwilligen Löschzüge Altstadt und Heßler. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte vor Ort. Nach Abschluss der Entrauchung und einer finalen Kontrolle des Gebäudes übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei, die nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gelsenkirchen
Martin Wieschen
E-Mail: martin.wieschen@gelsenkirchen.de
http://www.feuerwehr-gelsenkirchen.de

