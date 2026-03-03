Polizei Köln

POL-K: 260303-3-K Öffentlichkeitsfahndung aufgrund verbotener Zeichen - Mann mit Hakenkreuz-Tattoo gesucht

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht mit einem privaten Handyfoto nach einem Unbekannten, der am 9. August 2025 (Samstag) gegen 17 Uhr in der KVB-Linie 9 zwischen Heumarkt und Neumarkt ein verbotenes Zeichen gezeigt haben soll. Der Mann habe eine kurze Hose getragen, wodurch ein Hakenkreuz auf seiner rechten Wade für andere Fahrgäste deutlich sichtbar gewesen sein soll.

Link zum Foto:

https://polizei.nrw/fahndung/196601

Hinweise zur Person oder dem Aufenthaltsort nimmt der Staatsschutz der Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/as)

