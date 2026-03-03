Polizei Köln

POL-K: 260303-4-K Aktueller Verkehrsunfall - Radfahrer von Transporter erfasst und schwer verletzt

Köln (ots)

Ein Radfahrer (64) ist am Dienstagnachmittag (3. März) in Köln-Müngersdorf von einem Transporter (Fahrer: 39) erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 39-jährige Fahrer gegen 14.30 Uhr mit seinem Transporter auf dem Egelspfad in Richtung Aachener Straße unterwegs. Laut Zeugen soll er den Radfahrer unmittelbar vor der Kollision überholt haben. Der Mann befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Rad samt Hundeanhänger die Straße. Er kam dann aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und wurde anschließend von dem Transporter erfasst. Ob es im Vorfeld bereits zu einer Kollision der beiden Beteiligten gekommen war, ist noch unklar.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam ist am Unfallort eingesetzt und sichert die Spurenlage.

Der im Anhänger mitgeführte Hund des Mannes blieb unverletzt. Er wurde vorsorglich zur Betreuung an ein Tierheim übergeben. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist der Egelspfad zwischen der Kölner Straße und der Straße Am Lindenweg gesperrt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (cw/al)

