FW Weinheim: Rauch in Küche sorgt für Feuerwehreinsatz in der Moschee

Am Sonntagabend rückte die Feuerwehr Weinheim mit den Abteilungen Stadt und Sulzbach gegen 22 Uhr in die Moschee (Bergstraße) zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage aus. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war das Gebäude bereits geräumt. Zur Kontrolle ging ein Trupp unter Atemschutz mit Kleinlöschgerät zur Erkundung vor. Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich, fanden aber kein offenes Feuer. Im Küchenbereich wurde eine leichte Verrauchung festgestellt. Schnell konnte auch die Ursache gefunden werden. Im Ofen war versehentlich Essen angebrannt, weshalb der Rauchmelder auslöste. Die Feuerwehr setzte einen mobilen Lüfter ein, um den Rauch zügig aus dem Gebäude zu drücken und die Räume wieder nutzbar zu machen. Nach der Belüftung konnten die Moschee wieder betreten werden. Die Feuerwehr Weinheim stellte die Brandmeldeanlage zurück und rückte danach wieder ein.

