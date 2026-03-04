Polizei Köln

POL-K: 260304-2-K Spaziergänger am Aachener Weiher überfallen - Hochwertige Kamera geraubt

Köln (ots)

Die Kriminalpolizei Köln fahndet aktuell nach zwei Männern, die am Dienstagnachmittag (3. März) am Aachener Weiher einen Spaziergänger (56) überfallen haben sollen. Die Angreifer erbeuteten dabei eine hochwertige Kamera samt Objektiv.

Nach ersten Erkenntnissen war der 56-Jährige gegen 16 Uhr in der Nähe der Universitätsstraße unterwegs, als ihn ein etwa 40 Jahre alter Mann ansprach und in ein Gespräch verwickelte. Während der Tatverdächtige den Kölner ablenkte, näherte sich ein Komplize auf einem Damenfahrrad und riss dem Mann die Kamera von der Schulter. Anschließend flüchtete der Radfahrer in Richtung Richard-Wagner-Straße. Der zweite Tatverdächtige lief in Richtung Bachemer Straße davon.

Der Radfahrer wird als etwa 40 Jahre alt, kräftig und mit schwarzen lockigen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine helle Jacke. Er wird mit einer kräftigen Statur beschrieben.

Sein Komplize soll circa 30 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und von schlanker Statur sein. Auch er hatte lockige Haare.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/al)

