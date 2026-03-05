Polizei Köln

POL-K: 260305-1-K: Aufmerksames Ehepaar stellt mutmaßliche Taschendiebin in Höhenhaus - Festnahme

Köln (ots)

Dank der schnellen Reaktion eines Ehepaars haben Polizisten am Mittwochnachmittag (4. März) eine mutmaßliche Taschendiebin (22) in Köln-Höhenhaus vorläufig festgenommen.

Die Zeugin (59) hatte gegen 16.15 Uhr aus ihrem Garten am Heimfriedweg beobachtet, wie sich die junge Frau von hinten an eine Passantin (58) herangeschlichen hatte. Die Verdächtige hatte sich gebückt und die Hüfte der Fußgängerin nach Wertsachen abgetastet.

Als die 59-jährige Zeugin den Diebstahlsversuch bemerkte, schritt sie sofort ein, schrie die Verdächtige an und versuchte, sie festzuhalten. Nach einem kurzen Gerangel riss sich die Tatverdächtige los und flüchtete. Der Ehemann (67) der Zeugin nahm sofort die Verfolgung auf. Er behielt die Flüchtende über mehrere Straßen hinweg im Blick und lotste die alarmierten Streifenwagenbesatzungen zum Standort der Verdächtigen.

Polizisten stellten die 22-Jährige kurz darauf in der Honschaftsstraße. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell