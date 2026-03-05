Polizei Köln

POL-K: 260305-3-K Betrüger hebt Bargeld mit fremder EC-Karte ab - Computerbetrug in mehr als 50 Fällen - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet derzeit mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem mutmaßlichen Betrüger. Dem bislang unbekannten Mann wird gewerbsmäßiger Computerbetrug in mehr als 50 Fällen vorgeworfen.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der Gesuchte im Januar 2025 eine auf dem Postweg versandte EC-Karte samt dazugehörige PIN einer Kölner Seniorin (81) abgefangen haben. In den darauffolgenden Wochen hob der abgebildete Mann mit der Karte an verschiedenen Bankautomaten im Stadtgebiet sowie im Umland mehrfach hohe Bargeldbeträge ab.

Nachdem der Frau die ungewöhnlichen Kontobewegungen aufgefallen waren, erstattete sie umgehend Anzeige bei der Polizei. Im Zuge der Ermittlungen stellte die Kripo fest, dass der Tatverdächtige bis Oktober 2025 mit mindestens fünf weiteren Debitkarten von unterschiedlichen Betroffenen Abhebungen tätigte.

Die Bilder des Gesuchten sind unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/196070

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 33 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell