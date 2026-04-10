PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Räuberischer Diebstahl nach Parfümklau - 42-Jährige vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Am Mittwochabend (08.04., 19:30 Uhr) haben zwei Ladendetektive eines Kaufhauses an der Ludgeristraße durch couragiertes Einschreiten die Flucht einer mutmaßlichen Ladendiebin verhindert und damit die weitere Strafverfolgung der 42-Jährigen ermöglicht.

Nach Aussage der Ladendetektive beobachteten sie die 42-Jährige dabei, wie sie ein Parfüm in ihre Umhängetasche steckte und aus dem Kaufhaus rannte, ohne dieses zu bezahlen. Als die Detektive die Tatverdächtige außerhalb des Geschäfts stellten und festhalten wollten, schlug, trat und spuckte die Frau aus Herne um sich. Darüber hinaus biss sie einen der Ladendetektive in den Unterarm und verletzte ihn dadurch leicht.

Die alarmierten Polizisten fanden bei der Beschuldigten das entwendete Parfüm auf und nahmen die Frau vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter Untersuchungshaftbefehl gegen die 42-Jährige mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren