Polizei Münster

POL-MS: Räuberischer Diebstahl nach Parfümklau - 42-Jährige vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Am Mittwochabend (08.04., 19:30 Uhr) haben zwei Ladendetektive eines Kaufhauses an der Ludgeristraße durch couragiertes Einschreiten die Flucht einer mutmaßlichen Ladendiebin verhindert und damit die weitere Strafverfolgung der 42-Jährigen ermöglicht.

Nach Aussage der Ladendetektive beobachteten sie die 42-Jährige dabei, wie sie ein Parfüm in ihre Umhängetasche steckte und aus dem Kaufhaus rannte, ohne dieses zu bezahlen. Als die Detektive die Tatverdächtige außerhalb des Geschäfts stellten und festhalten wollten, schlug, trat und spuckte die Frau aus Herne um sich. Darüber hinaus biss sie einen der Ladendetektive in den Unterarm und verletzte ihn dadurch leicht.

Die alarmierten Polizisten fanden bei der Beschuldigten das entwendete Parfüm auf und nahmen die Frau vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter Untersuchungshaftbefehl gegen die 42-Jährige mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit.

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