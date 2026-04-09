Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 27-Jährigen auf der Autobahn 52 in Gewahrsam

Kleve - Kempen - Niederkrüchten (ots)

Am Mittwochvormittag, 8. April 2026, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 52 an der Anschlussstelle Elmpt einen 27-jährigen Moldauer als Fahrer eines in Frankreich zugelassenen Personenkraftwagens Der Mann legte im Rahmen der Kontrolle seinen gültigen moldauischen Reisepass und einen zeitlich abgelaufenen portugiesischen Aufenthaltstitel vor. Weiterhin händigte er den Beamten einen totalgefälschten litauischen Führerschein aus. Die anschließende Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Bielefeld ihn zur Aufenthaltsermittlung wegen Straftaten gegen das Aufenthaltsgesetz ausgeschrieben hat. Zudem hat das Ausländeramt Bielefeld eine Ausweisungs-/Abschiebungsverfügung wegen Umgehung des Unionsrechts gegen ihn erlassen. Der Moldauer wurde in Gewahrsam genommen und zwecks weiterer Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Hier wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsverbot, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet. Die Bundespolizei verweigerte abschließend dem Moldauer die Einreise in das Bundesgebiet. Nach Rücksprache mit den niederländischen Behörden und Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde der Mann in die Niederlande zurückgewiesen und den niederländischen Behörden übergeben.

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