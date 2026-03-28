POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Auseinandersetzung und Handtasche entwendet Am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr kam es in der Weilerwiese zu einem Streit zwischen einer 16-Jährigen und zwei jugendlichen Mädchen im Alter von 17 und 15 Jahren. Aus den zunächst verbalen Streitigkeiten entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung. Infolge dieser ...

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