POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall
Aalen (ots)
Winnenden: Von der Straße abgekommen
Am Freitagnachmittag gegen 14:55 Uhr befuhr eine 79-Jährige die Mühltorstraße mit ihrem PKW Mercedes. Auf Höhe der Wiesenstraße verlor die Frau aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf den Grünstreifen. Hier überfuhr sie mehrere Verkehrszeichen wodurch ein Gesamtsachschaden von etwa 8.000 Euro entstand.
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