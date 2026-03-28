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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Winnenden: Von der Straße abgekommen

Am Freitagnachmittag gegen 14:55 Uhr befuhr eine 79-Jährige die Mühltorstraße mit ihrem PKW Mercedes. Auf Höhe der Wiesenstraße verlor die Frau aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf den Grünstreifen. Hier überfuhr sie mehrere Verkehrszeichen wodurch ein Gesamtsachschaden von etwa 8.000 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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