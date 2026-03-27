Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeugbrand - Gefährliches Überholmanöver - Bäume beschädigt - Unfall

Aalen (ots)

Neresheim: Bäume beschädigt

Zwischen Mittwoch und Freitag wurden zwei kleine Obstbäume, die am Kolping-Fußweg entlang der Egau gepflanzt wurden, beschädigt. Vermutlich wurden die Bäumchen mit einer Axt gespalten. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Telefonnummer 07326 919001 entgegen.

Aalen: Aufgefahren

Am Freitag um 7:50 Uhr befuhren zwei PKW-lenker hintereinander die Burgstallstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Der vorausfahrende 38-jährige Hyundai-lenker wollte von der Burgstallstraße auf einen Kundenparkplatz abbiegen. Dies erkannte die dahinterfahrende 20-jährige Audi-Lenkerin zu spät und fuhr auf. Hierdurch entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen: Gefährliches Überholmanöver

Am Freitag gegen 11:30 Uhr befuhren mehrere PKW-Lenker hintereinander die B290 in Fahrtrichtung Ellwangen. Auf Höhe Saverwang überholte ein Verkehrsteilnehmer die Fahrzeugkolonne, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Hierbei wurde ein entgegenkommender Bus gefährdet. Die Polizei Ellwangen bittet zeugen des Vorfalls oder Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07961 9300 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Ellwangen: Fahrzeugbrand

Ein Mercedes geriet am frühen Morgen gegen 6.30 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Der 44-Jähriger Lenker des PKW befuhr die Straße zwischen Eigenzell und Stocken, als es plötzlich aus dem Motorraum zu qualmen begann. Daraufhin hielt der Fahrer auf einem Wanderparkplatz an und öffnete die Motorhaube. Nachdem dort Flammen zu sehen waren, verständigte er die Feuerwehr. Die Feuerwehren aus Eigenzell und Ellwangen, die mit vier Fahrzeugen und 23 Wehrleuten vor Ort kamen, löschten das Fahrzeug ab. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell