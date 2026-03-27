Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl eines Audi Q7 - Rabiater LKW-Fahrer - Brand - Unfallflucht - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl eines Audi Q7

Zwischen Donnerstagabend, 21:30 Uhr und Freitagmorgen, 6:30 Uhr, wurde in der Weißen Steige ein verschlossener schwarzer Audi Q7 mit dem amtlichen Kennzeichen AA-GQ 1 entwendet. Der Wert des Fahrzeugs beträgt etwa 25.000 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Fahrzeugs nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Linienbus gestreift

Am Donnerstag gegen 8:15 Uhr befuhr eine 22-jährige VW-Lenkerin die L1084 (Ebnater Steige) in Fahrtrichtung Aalen. Auf der schneebedeckten Fahrbahn kam sie ins Schleudern und hierbei leicht auf die Gegenfahrbahn. Hier streifte sie einen entgegenkommenden Linienbus. Bei dem Unfall wurde die VW-Lenkerin leicht verletzt.

Aalen: Rabiater LKW-Fahrer

Am Donnerstag um 23:25 Uhr fiel einer Streife des Polizeipräsidium Aalen ein unbeleuchteter LKW auf dem Standsteifen der BAB 7, zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen, auf. Als sie an das Fahrzeug herantraten, wurden sie durch den 34-jährigen LKW-Fahrer attackiert. Dieser warf aus dem Fahrerhaus eine Packung Frikadellen und einen Wasserkanister in Richtung der Beamten, ohne diese zu treffen. Aufgrund des Verhaltens und des Verdachts auf Alkoholisierung wurde dieser vorläufig festgenommen und eine Blutprobe wurde angeordnet.

Oberkochen: Alkohol am Steuer

Am Donnerstag um 20:45 Uhr wurde in der Brunnenhaldenstraße ein 29-jähriger Lenker eines Seat Ibiza kontrolliert, welcher zuvor quer durch Oberkochen fuhr und mehrfach aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auffiel. Demnach kam das Fahrzeug auch während der Fahrt mehrfach auf die Gegenfahrbahn. An einer Bushaltestelle in der Brunnenstraße konnte das Fahrzeug letztendlich gestoppt und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest konnte ein Wert von 2,7 Promille festgestellt werden. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des 29-Jährigen beschlagnahmt.

Aalen: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Durch einen unbekannten driftenden PKW wurden zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, drei Fahrzeuge im Appenweg, auf einem umzäunten Parkplatz einer Firma, durch umherfliegenden Schotter beschädigt und verschmutzt. Hinweise auf den unbekannten Fahrzeuglenker nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Oberkochen: Unfallflucht

In der Beethovenstraße wurde am Mittwoch zwischen 7 Uhr und 8 Uhr ein am Straßenrand geparkter VW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den flüchtigen Fahrer nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 955990 entgegen.

Mögglingen: Brand von Mehrfamilienhaus

Am Donnerstag gegen 16:35 Uhr wurde die Feuerwehr in die Lauterstraße gerufen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes im Bereich einer Holzdecke geriet das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich 13 Personen im Gebäude. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen und in Notunterkünften untergebracht werden. Am Haus, das derzeit nicht mehr bewohnbar ist, entstand ein Sachschaden von ca. 500.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 16 Fahrzeugen und 80 Wehrleuten vor Ort.

Schwäbisch Gmünd: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Da eine 35-Jährige am Donnerstagabend gegen 21:25 Uhr im Bus keine Fahrkarte lösen wollte, wurde die Polizei hinzugezogen. Als die Frau nach längeren Diskussionen den Bus verließ, schrie sie auf dem Bahnhofsplatz herum und beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten. Nachdem ihr ein Platzverweis ausgesprochen wurde, schlug sie unvermittelt einem Polizisten ins Gesicht. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme leistete die Frau erheblichen Widerstand.

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