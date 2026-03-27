Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Sachbeschädigung, Diebstahl und Lauffläche verloren

Aalen (ots)

Mainhardt: Unfall im Kreuzungsbereich

Eine 76-jährige Seat-Fahrerin fuhr von der Bergstraße in die Kreuzung an der Heilbronner Straße ein, um nach links in die Heilbronner Straße abzubiegen. Dabei übersah sie einen 30-jährigen Fahrradfahrer, welcher die Kreuzung aus der Straße "Am Moosbach" geradeaus überqueren wollte. Es kommt zur Kollision zwischen Pkw und Fahrrad, wodurch der 30-Jährige stürzte und sich leicht verletzte.

Rosengarten/Westeheim: Sachbeschädigung an Motorrad

Am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 23 Uhr wurde in der Straße "Ruppertswasen" eine abgestellte blaue Yamaha durch einen Unbekannten umgeworfen, wodurch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 07971 95090 zu melden.

Crailsheim: Diebstahl aus Lkw

Auf dem Parkplatz Reußenberg an der A6 zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim in Fahrtrichtung Nürnberg wurden am Freitag zwischen 0:30 Uhr und 1:30 Uhr aus einem unverschlossenen Lkw mehrere Reifen von der Ladefläche entwendet. Zudem wurde die Plane seitlich beschädigt. Personen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl haben, werden gebeten, sich unter der 07904 94260 zu melden.

Untermünkheim: Zeugen gesucht - Lkw verlor Lauffläche

Am Donnerstagabend verlor auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn ein bislang unbekanntes Schwerlastfahrzeug die Lauffläche eines Rades. Gegen 22:05 Uhr überfuhr eine 24-jährige Ford-Fahrerin dieses Hindernis und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Zunächst wurde ihr Wagen nach rechts über die gesamte Fahrbahn abgelenkt und prallte anschließend gegen die Schutzplanke. Von dort schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und kam schließlich quer zur Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, weshalb zwei Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort waren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf das unbekannte Schwerlastfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 07904 94260 zu melden.

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