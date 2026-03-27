PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Sachbeschädigung, Diebstahl und Lauffläche verloren

Aalen (ots)

Mainhardt: Unfall im Kreuzungsbereich

Eine 76-jährige Seat-Fahrerin fuhr von der Bergstraße in die Kreuzung an der Heilbronner Straße ein, um nach links in die Heilbronner Straße abzubiegen. Dabei übersah sie einen 30-jährigen Fahrradfahrer, welcher die Kreuzung aus der Straße "Am Moosbach" geradeaus überqueren wollte. Es kommt zur Kollision zwischen Pkw und Fahrrad, wodurch der 30-Jährige stürzte und sich leicht verletzte.

Rosengarten/Westeheim: Sachbeschädigung an Motorrad

Am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 23 Uhr wurde in der Straße "Ruppertswasen" eine abgestellte blaue Yamaha durch einen Unbekannten umgeworfen, wodurch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 07971 95090 zu melden.

Crailsheim: Diebstahl aus Lkw

Auf dem Parkplatz Reußenberg an der A6 zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim in Fahrtrichtung Nürnberg wurden am Freitag zwischen 0:30 Uhr und 1:30 Uhr aus einem unverschlossenen Lkw mehrere Reifen von der Ladefläche entwendet. Zudem wurde die Plane seitlich beschädigt. Personen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl haben, werden gebeten, sich unter der 07904 94260 zu melden.

Untermünkheim: Zeugen gesucht - Lkw verlor Lauffläche

Am Donnerstagabend verlor auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn ein bislang unbekanntes Schwerlastfahrzeug die Lauffläche eines Rades. Gegen 22:05 Uhr überfuhr eine 24-jährige Ford-Fahrerin dieses Hindernis und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Zunächst wurde ihr Wagen nach rechts über die gesamte Fahrbahn abgelenkt und prallte anschließend gegen die Schutzplanke. Von dort schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und kam schließlich quer zur Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, weshalb zwei Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort waren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf das unbekannte Schwerlastfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 07904 94260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 07:48

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Verkehrsunfälle - Einbrüche

    Aalen (ots) - Waiblingen-Hegnach: Feuerwehreinsatz Am Donnerstagnachmittag geriet im Bereich Hauptstraße / Haldenäcker Unrat aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Hegnach, die mit neun Einsatzkräften vor Ort kam, war der Brand bereits gelöscht. Sachschaden entstand beim Brand nicht. Das Polizeirevier Waiblingen hat die ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 06:44

    POL-AA: Leutenbach: Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß auf der L 1127

    Aalen (ots) - Ein 29 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 19:45 Uhr die L 1127 aus Affalterbach kommend in Richtung Winnenden. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrspur und kollidierte mit einer entgegenkommenden 64 Jahre alten Dacia-Fahrerin. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 16:59

    POL-AA: Ostalbkreis: Frontalzusammenstoß

    Aalen (ots) - Böbingen: Frontalzusammenstoß Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr befuhr eine 54-jährige Hyundai-Fahrerin die B29 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen. Aufgrund tiefstehender Sonne kam die Frau nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer entgegenkommenden 46-Jährigen Opel-Fahrerin. Durch den Unfall wurden die beiden Fahrzeuglenkerinnen und ein 4-jähriges Kind im Opel leicht verletzt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren