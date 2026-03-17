Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Wohnungseinbruch - Sachschaden verursacht (0066608/2026)

Gera (ots)

Gera. In der Feuerbachstraße kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Im Zeitraum vom 13.03.2026, etwa 09:30 Uhr, bis zum 16.03.2026, etwa 12:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Dachgeschosswohnung, indem er die Wohnungstür aufdrückte. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Mobiliar beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zudem wurde versucht, eine weitere Wohnungstür im Erdgeschoss gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp vierstellig geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt. (DL)

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