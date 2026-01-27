PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Geschädigter eines Verkehrsunfalls gesucht

Mayen, Bürresheimer Straße (ots)

Am Montag, 26.01.2026, kam es gegen 08.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der Bürresheimer Straße, Höhe Haus-Nr. 18, in Mayen. Vermutlich touchierte die Unfallverursacherin beim Ausparken aus ihrer Parklücke einen bislang unbekannten geparkten PKW. Zum Zeitpunkt der späteren Verkehrsunfallaufnahme hatte sich der Geschädigte mit seinem geparkten PKW bereits entfernt. Am PKW der Unfallverursacherin entstand Sachschaden am hinteren rechten Kotflügel. Vermutlich dürfte der geparkte PKW im hinteren linken Bereich beschädigt sein. Nach Angaben der Verkehrsunfallverursacherin soll es sich bei dem geparkten PKW um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Der bzw. die Geschädigte des geparkten PKW oder Zeugen, welche Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mayen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen
Kaster, PHK

Telefon: 02651-801-0
E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

