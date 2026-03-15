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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Unfall in Frießnitz

Harth-Pöllnitz (ots)

Eine 83-jährige Frau war am Freitag dem 13.03.2026 gegen 12:50 Uhr auf der B175 von Frießnitz nach Großebersdorf unterwegs. Circa 500 Meter vor Kreuzung B175 zur L3002 kommt kam die Fahrerin wohl aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 44-jähriger erkannte dies und leitete mit seinem LKW in der Folge eine Vollbremsung ein. Trotz Bremsung kollidierte der Pkw der 83-jährigen frontal mit dem bereits fast stehenden LKW. Die 83-jährige wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Jena geflogen. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 20.000 EUR. Die Fahrbahn musste für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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