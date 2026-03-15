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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geld für falschen Windows-Support

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. (ots)

Ein Trojaner welcher seinen PC infizierte wurde für einen 64-jährigen Mann aus Mohlsdorf zu einer kostspieligen Angelegenheit. Betrüger gaben sich telefonisch, durch die beim Geschädigten erlangen Daten, als Mitarbeiter des Windows-Supports aus. Sie überzeugten den Geschädigten in der Folge, dass die Aufhebung der Sperren am PC eine Gebühr erfordere. Der Geschädigte überwies daraufhin insgesamt 5000EUR an die Betrüger.

   -Die Polizei weißt noch einmal eindringlich daraufhin, dass kein 
Mitarbeiter des Windows Supports Sie als PC-Nutzer jemals 
selbstständig kontaktieren wird. Falls sie sich unsicher sind melden 
sie sich bitte umgehend bei der Polizei-

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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