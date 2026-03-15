Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geld für falschen Windows-Support

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. (ots)

Ein Trojaner welcher seinen PC infizierte wurde für einen 64-jährigen Mann aus Mohlsdorf zu einer kostspieligen Angelegenheit. Betrüger gaben sich telefonisch, durch die beim Geschädigten erlangen Daten, als Mitarbeiter des Windows-Supports aus. Sie überzeugten den Geschädigten in der Folge, dass die Aufhebung der Sperren am PC eine Gebühr erfordere. Der Geschädigte überwies daraufhin insgesamt 5000EUR an die Betrüger.

-Die Polizei weißt noch einmal eindringlich daraufhin, dass kein Mitarbeiter des Windows Supports Sie als PC-Nutzer jemals selbstständig kontaktieren wird. Falls sie sich unsicher sind melden sie sich bitte umgehend bei der Polizei-

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