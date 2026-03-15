LPI-G: Sachbeschädigung durch Graffiti
Altenburger Land (ots)
Altenburg: In der Zeit vom 12.03.2026, 15:00 Uhr bis zum 13.03.2026, 06:00 Uhr besprühten derzeit unbekannte Täter den Auflieger eines Lkw großflächig mit mehreren Schriftzügen in den Farben gelb, grün und pink. Der entstandene Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 0063862/2026 und nimmt Hinweise telefonisch unter 03447 / 4710 entgegen.
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