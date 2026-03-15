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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nächtliche Verfolgungsfahrt endet im Wald

Gera (ots)

Am Samstag Morgen, 14.03.2026 gegen 00:25 Uhr sollte in der Richard-Wagner-Straße in Gera ein Pkw Subaru einer Kontrolle unterzogen werden. Der 61-jährige Fahrers des Pkw beschleunigte jedoch und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Die Nacheile, bei welcher der Flüchtende erhebliche Gefahrenmomente verursachte, endete in einem Waldgebiet beim Pfortener Kalkwerk. Da dem Subaru im Wald nicht gefolgt werden konnte, setzten die Beamte die Nacheile zu Fuß fort. Der Subaru wurde verlassen aufgefunden, bei der anschließenden Suche im Wald, die auch unter Einsatz des Polizeihubschraubers erfolgte, konnte dem Fahrer dann festgestellt werden. Der Grund der Flucht ist wohl darin zu suchen, dass der Mann ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluß berauschender Mittel mit dem abgemeldeten Subaru unterwegs war, an dem er außerdem noch Kennzeichen angebracht hatte, die nicht zum Fahrzeug gehören.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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