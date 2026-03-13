Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Widerstand gegen Polizeibeamte (0063714/2026)

Greiz (ots)

Bad Köstritz. Am Donnerstagabend (12.03.2026) gegen 20:40 Uhr wollten Polizeibeamte in der Goethestraße eine Radfahrerin kontrollieren. Die 38-jährige Frau versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und flüchtete in einen Hausflur. Als die Beamten ihr folgten, schlug sie einem Polizisten gegen den Oberkörper und beleidigte die Einsatzkräfte mehrfach. Der Widerstand konnte durch die Beamten beendet werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. (SR)

