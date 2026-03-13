PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: (G) Jugendliche bei Auseinandersetzung verletzt (0063632/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Donnerstagnachmittag (12.03.2026) kam es gegen 16:55 Uhr in der Heinrichstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein bislang unbekannter Mann packte einen Jugendlichen am Arm und schubste ihn. Der 16-jährige Geschädigte erlitt hierbei leichte Schmerzen. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

