LPI-G: (G) Jugendliche bei Auseinandersetzung verletzt (0063632/2026)

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am Donnerstag (12.03.2026) kam es zwischen 17:45 Uhr und 18:15 Uhr in der Weißendorfer Straße zu einem Polizeieinsatz. Ein Mann hatte zuvor lautstark auf der Straße herumgeschrien und Gegenstände auf ein angrenzendes Feld geworfen. Als ein 82-jähriger Zeuge den Notruf verständigte, wurde dieser durch den Mann mit einer ...

mehr