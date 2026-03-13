Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Verfassungsfeindliche Symbole an Schulgebäude (0062874/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht vom 11.03.2026 zum 12.03.2026 die Außenwand eines Gymnasiums in der Bonhoefferstraße mit verfassungsfeindlichen Symbolen. Die Schmierereien wurden am Morgen festgestellt und anschließend entfernt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich an der Hauswand. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden. (SR)

