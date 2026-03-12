PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Verkehrskontrolle führt zu mehreren Strafanzeigen

Gera (ots)

Gera. Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochmorgen (11.03.2026) gegen 05:10 Uhr in der Vogtlandstraße stellten Polizeibeamte mehrere Verstöße fest. Der 39-jährige Fahrer eines Pkw stand nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss berauschender Mittel. Zudem ergaben sich Hinweise, dass es sich bei der vorgelegten Fahrerlaubnis um ein gefälschtes Dokument handeln könnte. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht nachweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

