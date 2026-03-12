Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Brand in leerstehendem Wohnblock (0062405/2026)

Gera (ots)

Altenburg. Am Mittwoch (11.03.2026) wurde gegen 13:45 Uhr ein Brand in einem leerstehenden Wohnblock in der Straße "An der Glashütte" gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen setzten bislang unbekannte Täter eine Wohnung in dem Gebäude in Brand. Durch das Feuer entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich in der Wohnung. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 bei der Polizei zu melden. (SR)

