Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Ladendiebstahl endet mit vorläufiger Festnahme (0062182/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Mittwochmittag (11.03.2026) kam es gegen 13:05 Uhr in einem Supermarkt in der Reichsstraße zu einem Diebstahl von mehreren Waren. Ein 26-jähriger Mann steckte nach bisherigen Erkenntnissen verschiedene Waren in eine mitgeführte Tasche und wollte an der Kasse lediglich Zigaretten bezahlen. Als eine Mitarbeiterin ihn auf die weiteren Waren ansprach, verließ der Mann den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Ein Kunde versuchte gemeinsam mit der Mitarbeiterin den Mann aufzuhalten, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen vor Ort feststellen. Bei der Durchsuchung fanden sie zudem ein griffbereites Pfefferspray sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell