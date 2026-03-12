Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Zigarettenautomat gesprengt (0061889/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte Täter sprengten im Zeitraum vom 05.03.2026, 06:45 Uhr bis zum 11.03.2026, 06:45 Uhr einen Zigarettenautomaten im Bereich Kunstgasse und Teichstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Automat mittels eines bislang unbekannten pyrotechnischen Gegenstands beschädigt. Ob aus dem Automaten Zigaretten oder Bargeld entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Durch die Explosion entstand ein geschätzter Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Tathergang oder zu möglichen verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell